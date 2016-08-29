В Украину возвращается жара: сегодня на юге до +34°, без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 августа, в Украине днем до +34°, осадков синоптики не обещают.
В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
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Во Львове 29 августа солнечно, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 3.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник ясно. Температура +31°. Ветер юго-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +32°, ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Харькове солнечно. Температура до +29°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.8 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +33°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.8 м/с.
В Краматорске в понедельник ясно и безоблачно, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°