В Украину возвращается жара: сегодня на юге до +34°, без осадков (карта)

08:07, 29 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 августа, в Украине днем до +34°, осадков синоптики не обещают. 

УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

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Во Львове 29 августа солнечно, температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, легкий. 

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +32°. Ветер южный и юго-западный, до 3.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник ясно. Температура +31°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +32°, ветер переменный, до 4.4 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +34° / УНИАН

В Харькове солнечно. Температура до +29°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.8 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +33°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.8 м/с.

В Краматорске в понедельник ясно и безоблачно, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке сегодня  без осадков, температура днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.2 м/с.

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