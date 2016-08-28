В Непале произошло землетрясение магнитудой 4 балла

Люди в спешке покинули дома, опасаясь новых, более разрушительных подземных ударов.

Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало / Flickr/ Matt Katzenberger

Средней силы землетрясение магнитудой 4 балла произошло в западном районе Непала. Об этом сообщил Национальный сейсмологический центр, передает ТАСС.

Читайте также Число жертв землетрясения в Италии достигло 283 - СМИ

По данным сейсмологов, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 18:10 местного времени (15:25) находился в районе Баджура, примерно в 600 км к западу от Катманду. Жители окрестностей в спешке покинули дома, опасаясь новых, более разрушительных подземных ударов. Пока повторных толчков не произошло, однако часть населения предпочитает ночевать на улице. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.

Непал занимает самую опасную часть крупнейшего в мире Гималайского горного массива. Самое разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 произошло здесь 25 апреля 2015 года. Эпицентр располагался в 82 км к северо-западу от Катманду, очаг залегал на глубине 15 км. Новое мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло 12 мая прошлого года. Суммарно они унесли жизни свыше 9 тыс. человек.

При этом страну продолжают сотрясать серии подземных толчков меньшей мощности. В общей сложности с весны 2015 года учеными зафиксировано 465 подземных толчков силой от 4 баллов и выше.