В Чечне пронесся ураган, в Грозном девушка погибла в своем доме
Вечером 27 августа в Чечне пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и градом, жертвой которого стала 21-летняя жительница Грозного.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики, девушку придавила упавшая от ветра стена частного дома, она скончалась от травм в больнице.
Из-за урагана "Эрл" погибли минимум 9 человек
Всего в Грозном повреждено свыше 70 зданий, домов и социальных объектов. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Еще несколько человек получили травмы.
За несколько часов в Грозном и окреcтностях выпала месячная норма осадков, скорость ветра достигает 25 метров в секунду.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал на своих страницах в соцсетях видео ливня, затопившего его резиденцию.
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