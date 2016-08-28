В Чечне пронесся ураган, в Грозном девушка погибла в своем доме

05:31, 28 августа 2016
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Вечером 27 августа в Чечне пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и градом, жертвой которого стала 21-летняя жительница Грозного.

Скриншот из видео на канале
Скриншот из видео на канале "Рамзан Кадыров Official" на YouTube

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики, девушку придавила упавшая от ветра стена частного дома, она скончалась от травм в больнице.

Из-за урагана "Эрл" погибли минимум 9 человек

Всего в Грозном повреждено свыше 70 зданий, домов и социальных объектов. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Еще несколько человек получили травмы.

За несколько часов в Грозном и окреcтностях выпала месячная норма осадков, скорость ветра достигает 25 метров в секунду.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал на своих страницах в соцсетях видео ливня, затопившего его резиденцию.

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