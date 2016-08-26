Дым от лесных пожаров в Индонезии окутал Сингапур

Из-за лесных пожаров в Индонезии в Сингапуре повысился уровень загрязнения воздуха

Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Суточный индекс загрязнения воздуха (PSI) достигает среднего уровня 46-58 единиц, однако его часовые значения превышают отметки в 100 единиц.Показатели выше 100 считаются "нездоровыми".

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Жителей Сингапура просят оставаться дома, из-за смога закрывают школы и аэропорты.

Лесные пожары в Индонезии происходят практически каждый сухой сезон. Из-за них страдают жители других стран, в частности, Малайзии, Сингапура и Таиланда.

Напомним, 18 августа примерно в 15 км от города Келоуна в провинции Британская Колумбия (Канада) начался лесной пожар. Огонь уничтожил 2,8 га леса.