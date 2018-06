В канадской провинции Онтарио пронесся торнадо (фото, видео)

Об этом сообщает mlive.com.

Скорость ветра достигала 177 км/ч. Местные СМИ сообщают, что это был сильнейший торнадо в Онтарио с 2011 года.

Самые большие разрушения пришлись на районы рядом с крупными автомагистралями.

В результате стихии никто не пострадал. Пятнадцати семьям пришлось покинуть свои дома, им ничего не угрожает.

A forklift and a tractor have been toppled over from the force of last evening's tornado in #Windsor. #onstorm pic.twitter.com/2cqeVVwme9