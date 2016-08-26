В канадской провинции Онтарио пронесся торнадо (фото, видео)

В городе Виндзор (провинция Онтарио, Канада) в ночь на среду, 24 августа, пронесся торнадо.

В провинции Онтарио пронесся торнадо / twitter.com @Media371

Об этом сообщает mlive.com.

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Скорость ветра достигала 177 км/ч. Местные СМИ сообщают, что это был сильнейший торнадо в Онтарио с 2011 года.

Самые большие разрушения пришлись на районы рядом с крупными автомагистралями.

В результате стихии никто не пострадал. Пятнадцати семьям пришлось покинуть свои дома, им ничего не угрожает.

A forklift and a tractor have been toppled over from the force of last evening's tornado in #Windsor. #onstorm pic.twitter.com/2cqeVVwme9 — DR (@Media371) August 25, 2016

LaSalle resident Bekim Merdita says tornado lasted a short time. He shot this video from his backyard #cklw pic.twitter.com/buZC3Guxlo — AM800news (@AM800News) August 24, 2016

Напомним, несколько разрушительных торнадо пронеслись 23 августа в американских штатах Индиана и Огайо.

В городе Кокомо торнадо двигался со скоростью около 48 км/ч, здесь из-за стихии травмы получили 10 человек. В населенном пункте перекрыли все дороги, разрешено было проезжать только аварийным бригадам.