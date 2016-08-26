В канадской провинции Онтарио пронесся торнадо (фото, видео)
В городе Виндзор (провинция Онтарио, Канада) в ночь на среду, 24 августа, пронесся торнадо.
Об этом сообщает mlive.com.
В штате Индиана за ночь пронеслись 7 торнадо (видео)
Скорость ветра достигала 177 км/ч. Местные СМИ сообщают, что это был сильнейший торнадо в Онтарио с 2011 года.
Самые большие разрушения пришлись на районы рядом с крупными автомагистралями.
В результате стихии никто не пострадал. Пятнадцати семьям пришлось покинуть свои дома, им ничего не угрожает.
A forklift and a tractor have been toppled over from the force of last evening's tornado in #Windsor. #onstorm pic.twitter.com/2cqeVVwme9— DR (@Media371) August 25, 2016
LaSalle resident Bekim Merdita says tornado lasted a short time. He shot this video from his backyard #cklw pic.twitter.com/buZC3Guxlo— AM800news (@AM800News) August 24, 2016
Напомним, несколько разрушительных торнадо пронеслись 23 августа в американских штатах Индиана и Огайо.
В городе Кокомо торнадо двигался со скоростью около 48 км/ч, здесь из-за стихии травмы получили 10 человек. В населенном пункте перекрыли все дороги, разрешено было проезжать только аварийным бригадам.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°