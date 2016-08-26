Во время землетрясения в Италии восьмилетняя девочка погибла, спасая сестру

13:46, 26 августа 2016
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Восьмилетняя девочка из итальянского города Пескара-дель-Тронто во время землетрясения спасла младшую сестру ценой собственной жизни.

REUTERS
REUTERS

Как сообщает Daily Mail, Джулия Ренальдо закрыла четырехлетнюю сестру Джорджию своим телом, когда их дом стал рушиться. Джулия погибла под обломками, ее сестру спасли спустя почти 17 часов, проведенных под завалами.

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Как рассказала бабушка девочек Анжела Кафини, состояние Джорджии хорошее, девочка отделалась легкими царапинами и находится в больнице.

Как сообщал УНИАН, число жертв землетрясения в Италии достигло 267 человек. Спасатели продолжают поиски в городах Аматриче, Аккумоли, Пескара-дель-Тронто и Аркуата-дель-Тронто.

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