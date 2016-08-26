Землетрясение в Италии повредило почти 300 исторических зданий
Опустошительное землетрясение, произошедшее 24 июня в Италии, повредило не менее 293 зданий, которые имеют историческое значение.
Об этом сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини, передает DW.
В частности, в результате землетрясения развалинами был заблокирован Кафедральный собор Сан-Джулиано, расположенный на расстоянии около ста километров от эпицентра землетрясения. Фундамент собора был заложен еще в 10 веке, а в 18-м веке его перестроили под руководством архитектора Морелли.
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Наибольшие разрушения претерпел населенный пункт Аматриче. Здесь землетрясение повредило Базилику Сан-Франческо с фресками 14-го и 15-го веков в Церкви Святого Августина. В населенном пункте Камерино сообщают о разрушении части стены одного из монастырей. В одном из соборов в Умбрии заметили незначительные трещины в конструкции, которые возникли в результате землетрясения.
Как сообщили в министерстве культуры Италии, прежде всего сами средневековые архитектурные ансамбли в разрушенных стихией селах считались культурно-историческим наследием. Однако, отправлять в эти места экспертов, чтобы те на месте определили масштабы разрушений и повреждений, пока что слишком рискованно
Напомним, в результате мощного землетрясения, произошедшего в центральной части Италии, погибли, по последним данным управления гражданской обороны, 267 человек. Около 400 получили травмы.
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