Землетрясение в Италии повредило почти 300 исторических зданий

Опустошительное землетрясение, произошедшее 24 июня в Италии, повредило не менее 293 зданий, которые имеют историческое значение.

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Об этом сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини, передает DW.

В частности, в результате землетрясения развалинами был заблокирован Кафедральный собор Сан-Джулиано, расположенный на расстоянии около ста километров от эпицентра землетрясения. Фундамент собора был заложен еще в 10 веке, а в 18-м веке его перестроили под руководством архитектора Морелли.

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Наибольшие разрушения претерпел населенный пункт Аматриче. Здесь землетрясение повредило Базилику Сан-Франческо с фресками 14-го и 15-го веков в Церкви Святого Августина. В населенном пункте Камерино сообщают о разрушении части стены одного из монастырей. В одном из соборов в Умбрии заметили незначительные трещины в конструкции, которые возникли в результате землетрясения.

Как сообщили в министерстве культуры Италии, прежде всего сами средневековые архитектурные ансамбли в разрушенных стихией селах считались культурно-историческим наследием. Однако, отправлять в эти места экспертов, чтобы те на месте определили масштабы разрушений и повреждений, пока что слишком рискованно

Напомним, в результате мощного землетрясения, произошедшего в центральной части Италии, погибли, по последним данным управления гражданской обороны, 267 человек. Около 400 получили травмы.