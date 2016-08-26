На автодорогах Украины водителей ожидает теплая погода, без осадков

На украинских дорогах температура поднимется до +33°, осадков не ожидается.

На украинских дорогах без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +27°. Завтра на этом маршруте солнечно. Температура в субботу +29°...+30°. В воскресенье ожидается ясная погода, до +31°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +21°... +28°. Завтра на этом маршруте солнечно, температура до +31°. В воскресенье по этому маршруту безоблачно, температура в дороге +26°... +33°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +24°... +25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°... +29°. В воскресенье солнечно, до +31°.

На Мариупольском направлении без осадков, температура +21°...+26°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье солнечно, до +32°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +24°… +27°. В субботу на этом маршруте солнечно. В воскресенье без осадков, температура до 30 градусов тепла.

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