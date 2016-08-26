На автодорогах Украины водителей ожидает теплая погода, без осадков

13:00, 26 августа 2016
973
0

На украинских дорогах температура поднимется до +33°, осадков не ожидается.

loginincorrect.livejournal.com
На украинских дорогах без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +27°. Завтра на этом маршруте солнечно. Температура в субботу +29°...+30°. В воскресенье ожидается ясная погода, до +31°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +21°... +28°. Завтра на этом маршруте солнечно, температура до +31°. В воскресенье по этому маршруту безоблачно, температура в дороге +26°... +33°.

Выходные порадуют жителей Украины теплой и сухой погодой (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +24°... +25°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°... +29°.  В воскресенье солнечно, до +31°.  

На Мариупольском направлении без осадков, температура +21°...+26°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье солнечно, до +32°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +24°… +27°. В субботу на этом маршруте солнечно. В воскресенье без осадков, температура до 30 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото) В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей