На автодорогах Украины водителей ожидает теплая погода, без осадков
На украинских дорогах температура поднимется до +33°, осадков не ожидается.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +27°. Завтра на этом маршруте солнечно. Температура в субботу +29°...+30°. В воскресенье ожидается ясная погода, до +31°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +21°... +28°. Завтра на этом маршруте солнечно, температура до +31°. В воскресенье по этому маршруту безоблачно, температура в дороге +26°... +33°.
Выходные порадуют жителей Украины теплой и сухой погодой (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +24°... +25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°... +29°. В воскресенье солнечно, до +31°.
На Мариупольском направлении без осадков, температура +21°...+26°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье солнечно, до +32°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +24°… +27°. В субботу на этом маршруте солнечно. В воскресенье без осадков, температура до 30 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°