С 27 по 30 августа во многих областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В Украине до 30 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 27-30 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Крыму, 28-30 августа местами в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Черновицкой, Ровенской и Волынской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили спасатели.

Напомним, 26 августа в Украине днем до +27°, осадков синоптики не обещают.