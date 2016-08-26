В Украине до 30 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность

11:41, 26 августа 2016
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С 27 по 30 августа во многих областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

galinfo.com.ua
В Украине до 30 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 27-30 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Крыму, 28-30 августа местами в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Черновицкой, Ровенской и Волынской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили спасатели.

Напомним, 26 августа в Украине днем до +27°, осадков синоптики не обещают.

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