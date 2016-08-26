В Италии сообщили о 267 жертвах землетрясения

10:00, 26 августа 2016
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В результате мощного землетрясения, произошедшего в центральной части Италии, погибли, по последним данным управления гражданской обороны, 267 человек. Около 400 получили травмы.

REUTERS
REUTERS

Наибольшее число погибших — 207 человек — в городе Аматриче, 49 человек погибли в Аркуате, еще 11 — в Аккумоли.

В пострадавших от землетрясения регионах без крова остались несколько тысяч человек, которые размещены во временных центрах, пишет Медуза.

В результате землетрясения в Италии погибли не менее 250 человек

Власти Италии вечером 25 августа одобрили выделение первого транша в 50 миллионов евро на помощь пострадавшим и ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Также в пользу пострадавших будут направлены все средства, вырученные 28 августа от продажи билетов в государственных музеях Италии.

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