Выходные порадуют жителей Украины теплой и сухой погодой (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине температура поднимется до +32°, осадки ожидаются только в Крыму.

На выходных в Украине будет тепло и сухо / 7-themes.com

В столице в субботу солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, +17°...+29°.

Во Львове завтра ясно, ночью +13°, днем +28°. В воскресенье небольшая облачность, +14°...+31°.

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Жителям Луцка синоптики обещают на выходных безоблачную погоду. Температура воздуха в субботу ночью +14°, днем +29°. В воскресенье ночью +16°, днем +32°.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +14°...+28°. В воскресенье до +29°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура +18°...+31°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +16°...+29°, без осадков.

Прогноз на 27 августа / УНИАН

Прогноз на 28 августа / УНИАН

В Днепре в субботу ясная погода. Температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +18°...+32°.

В Симферополе завтра малооблачно, +18°...+27°. В воскресенье +19°...+26°, возможна гроза.

Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура поднимется до +31°.

В Краматорске в субботу ясно, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье температура до +31°, без осадков.

В Северодонецке завтра малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +15°...+31°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +24°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +11°, днем +27°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу ясно, температура +27°. В воскресенье температура днем +29°, без осадков.

В Сваляве завтра ясно, +25°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +13° …+26°.

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В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +28°.

В Бердянске в субботу без осадков, температура до +30°. В воскресенье температура до +32°, ясно.

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