Выходные порадуют жителей Украины теплой и сухой погодой (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине температура поднимется до +32°, осадки ожидаются только в Крыму.
В столице в субботу солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, +17°...+29°.
Во Львове завтра ясно, ночью +13°, днем +28°. В воскресенье небольшая облачность, +14°...+31°.
В Украине сегодня без осадков, на юге и востоке воздух прогреется до +27° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных безоблачную погоду. Температура воздуха в субботу ночью +14°, днем +29°. В воскресенье ночью +16°, днем +32°.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +14°...+28°. В воскресенье до +29°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура +18°...+31°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +16°...+29°, без осадков.
В Днепре в субботу ясная погода. Температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +18°...+32°.
В Симферополе завтра малооблачно, +18°...+27°. В воскресенье +19°...+26°, возможна гроза.
Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура поднимется до +31°.
В Краматорске в субботу ясно, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье температура до +31°, без осадков.
В Северодонецке завтра малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +15°...+31°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +11°, днем +27°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем до +29°.
В Трускавце в субботу ясно, температура +27°. В воскресенье температура днем +29°, без осадков.
В Сваляве завтра ясно, +25°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +13° …+26°.
На популярных маршрутах Украины без осадков, температура поднимется до +28°
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +28°.
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +30°. В воскресенье температура до +32°, ясно.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°