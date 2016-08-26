В Киеве сегодня днем до +25°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 августа, в столице воздух прогреется до +25°, осадков не ожидается.

В столице сегодня до +25° / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:54.

Как сообщал УНИАН, 26 августа в Украине днем до +27°, осадков синоптики не обещают.

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