В Украине сегодня без осадков, на юге и востоке воздух прогреется до +27° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 26 августа в Украине днем до +27°, осадков синоптики не обещают.
В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.8 м/с.
На популярных маршрутах Украины без осадков, температура поднимется до +28°
Во Львове 26 августа солнечно, температура воздуха днем +25°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +26°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу малооблачно. Температура +25°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +27°, ветер северный, до 7.4 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до +25°, ветер северный, умеренный.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +25°. Ветер северо-восточный, до 4.3 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +23°. Ветер северный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°. Ветер северный, до 5.1 м/с.
В Краматорске в пятницу пасмурно, днем +23°. Ветер северный, слабый.
Жителей южных и центральных областей предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
В Северодонецке сегодня возможен небольшой дождь, температура днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°