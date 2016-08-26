В Украине сегодня без осадков, на юге и востоке воздух прогреется до +27° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 26 августа в Украине днем до +27°, осадков синоптики не обещают.

В Украине сегодня без осадков / ukraina.ucoz.com

В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.8 м/с.

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Во Львове 26 августа солнечно, температура воздуха днем +25°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +26°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу малооблачно. Температура +25°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +27°, ветер северный, до 7.4 м/с.

По стране сегодня до +27° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до +25°, ветер северный, умеренный.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +25°. Ветер северо-восточный, до 4.3 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +23°. Ветер северный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°. Ветер северный, до 5.1 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, днем +23°. Ветер северный, слабый.

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В Северодонецке сегодня возможен небольшой дождь, температура днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.

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