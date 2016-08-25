В Киеве завтра столбик термометра поднимется до +25°, без осадков

19:00, 25 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +25°.

tov-tob.livejournal.com
В столице завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +20°.

На популярных маршрутах Украины без осадков, температура поднимется до +28°

Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:54.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +27°, осадков синоптики не прогнозируют.

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