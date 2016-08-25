В Киеве завтра столбик термометра поднимется до +25°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, 26 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +25°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +20°.
На популярных маршрутах Украины без осадков, температура поднимется до +28°
Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:54.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +27°, осадков синоптики не прогнозируют.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 75 %
Давление: 766 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Фаза луны:
Лента новостей