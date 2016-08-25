В Днепре объявили штормовое предупреждение

16:19, 25 августа 2016
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Сегодня, 25 августа, в Днепре и области ухудшилась погода – синоптики говорят о штормовом предупреждении.

УНИАН
в области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности / УНИАН

Согласно Укргидрометцентру, 25 и 26 августа в восточных областях грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20  м/с, пишет Dp.vgorode.ua. При этом, в области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Отмечается, что эту информацию подтвердили и спасатели, напомнив, что при ветреной погоде пожар распространяется быстрее обычного. 

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