Завтра в Украине без осадков, в западных и южных областях температура поднимется до +27° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +27°, осадков синоптики не прогнозируют.

В Украине завтра без осадков / Андрій Домаранський, panoramio.com

В Киеве завтра солнечно, ночью +14°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

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Во Львове 26 августа без осадков, ночью +12°, днем +25°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Луцке завтра ясно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.1 м/с.

В Виннице в пятницу ожидается небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +18°, днем +27°, ветер северный и северо-восточный, умеренный.

Завтра в стране до +27° / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +14°, днем +25°. Ветер северный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью +15°, днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.4 м/с.

В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью +16°, днем +25°. Ветер северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, температура ночью +16°, днем +24°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке завтра ожидается сплошная облачность. Температура ночью +16°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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