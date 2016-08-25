Завтра в Украине без осадков, в западных и южных областях температура поднимется до +27° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +27°, осадков синоптики не прогнозируют.
В Киеве завтра солнечно, ночью +14°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.
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Во Львове 26 августа без осадков, ночью +12°, днем +25°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Луцке завтра ясно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.1 м/с.
В Виннице в пятницу ожидается небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +18°, днем +27°, ветер северный и северо-восточный, умеренный.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +14°, днем +25°. Ветер северный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью +15°, днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.4 м/с.
В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью +16°, днем +25°. Ветер северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.8 м/с.
В Краматорске в пятницу пасмурно, температура ночью +16°, днем +24°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
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В Северодонецке завтра ожидается сплошная облачность. Температура ночью +16°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°