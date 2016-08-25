Жителей южных и центральных областей предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

16:01, 25 августа 2016
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Пожароопасность 5 класса сохранится в ряде украинских областей 25-26 августа.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 25-26 августа в большинстве районов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и в Крыму сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа в Украине местами местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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