Жителей южных и центральных областей предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Пожароопасность 5 класса сохранится в ряде украинских областей 25-26 августа.

Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 25-26 августа в большинстве районов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и в Крыму сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа в Украине местами местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.