В результате наводнений в Индии погибли не менее 300 человек

15:39, 25 августа 2016
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По меньшей мере 300 человек погибли в результате наводнений, которые продолжаются с июня в центре и на востоке Индии.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности от наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали 6 млн человек. Стихия затопила многие деревни, уничтожила посевы и дороги.

Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13

Местное телевидение показало кадры, где люди со своими животными пытаются добраться до убежищ в то время, как вода разрушает их дома.

"Мы очень переживаем о том, что нам делать дальше. У нас нет даже еды", - поделился один из жителей штата Уттар-Прадеш.

В штате Мадхья-Прадеш в центре страны наводнение полностью или частично разрушило 40 тыс. домов, спасатели эвакуировали почти 20 тыс. человек.

Напомним, из-за тайфуна "Миндуль", который обрушился на Токио 22 августа, погиб один человек, еще 29 получили травмы.

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