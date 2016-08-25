Мощное землетрясение в Мьянме: погибли три человека (фоторепортаж)

14:35, 25 августа 2016
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В результате землетрясения магнитудой 6,8 балла, которое произошло в Мьянме 24 августа, погибли три человека.

Reuters
В Мьянме прошло мощное землетрясение / Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Подземные толчки были ощутимы не только в Мьянме, но и в Таиланде, Бангладеш и Индии.

В Италии произошло новое землетрясение

В Геологической службе США сообщили, что землетрясение произошло недалеко от города Чаук. Здесь погибли двое детей.

Еще один человек скончался в результате обрушения крыши табачной фабрики в городе Пакокку.

Кроме того, по сообщениям Министерства информации Мьянмы, землетрясение повредило или разрушило более сотни древних буддийских пагод.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло в среду, 24 августа, в центре Италии, погибли 247 человек.

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