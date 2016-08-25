На популярных маршрутах Украины без осадков, температура поднимется до +28°
В четверг и в пятницу на украинских дорогах температура поднимется до +28°, преимущественно без осадков.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +23°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, небольшая облачность.
На трассе Киев - Ужгород в четверг малооблачно, температура в дороге +20° … +26°. В пятницу также без осадков, температура до +28°.
На востоке Украины сегодня ожидаются дожди, на юге температура поднимется до +28°(карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, в Полтавской области пройдет дождь. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +27°.
В направлении Харькова сегодня местами ожидаются осадки. Температура в дороге до +25°. 26 августа на этом маршруте будет солнечная погода, температура +24°… +26°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +23° … +26°. По данному направлению в пятницу будет ясно, температура до +26°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°