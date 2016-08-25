На популярных маршрутах Украины без осадков, температура поднимется до +28°

В четверг и в пятницу на украинских дорогах температура поднимется до +28°, преимущественно без осадков.

На популярных маршрутах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +23°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, небольшая облачность.

На трассе Киев - Ужгород в четверг малооблачно, температура в дороге +20° … +26°. В пятницу также без осадков, температура до +28°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, в Полтавской области пройдет дождь. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +27°.

В направлении Харькова сегодня местами ожидаются осадки. Температура в дороге до +25°. 26 августа на этом маршруте будет солнечная погода, температура +24°… +26°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +23° … +26°. По данному направлению в пятницу будет ясно, температура до +26°.

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