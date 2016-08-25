На популярных маршрутах Украины без осадков, температура поднимется до +28°

13:00, 25 августа 2016
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В четверг и в пятницу на украинских дорогах температура поднимется до +28°, преимущественно без осадков. 

loginincorrect.livejournal.com
На популярных маршрутах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +23°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, небольшая облачность.

На трассе Киев - Ужгород в четверг малооблачно, температура в дороге +20° … +26°. В пятницу также без осадков, температура до +28°.

На востоке Украины сегодня ожидаются дожди, на юге температура поднимется до +28°(карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, в Полтавской области пройдет дождь. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +27°.

В направлении Харькова сегодня местами ожидаются осадки. Температура в дороге до +25°. 26 августа на этом маршруте будет солнечная погода, температура +24°… +26°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +23° … +26°. По данному направлению в пятницу будет ясно, температура до +26°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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