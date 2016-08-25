Спасатели предупреждают о сильном ветре по Киеву и области

12:15, 25 августа 2016
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До конца суток 25 августа в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня до +23°, осадков не ожидается

"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 25 августа по Киевской области порывы ветра 15-18 м/с", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 25 августа в Украине местами местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

"Днем в восточных (Харьковская, Луганская, Донецкая) областях грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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