Спасатели предупреждают о сильном ветре по Киеву и области

До конца суток 25 августа в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 25 августа по Киевской области порывы ветра 15-18 м/с", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 25 августа в Украине местами местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

"Днем в восточных (Харьковская, Луганская, Донецкая) областях грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.