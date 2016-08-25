Несколько разрушительных торнадо прошли в Индиане и Огайо (видео)
Несколько разрушительных торнадо пронеслись 23 августа в американских штатах Индиана и Огайо.
Об этом сообщает The Weather Channel.
В штате Индиана за ночь пронеслись 7 торнадо (видео)
В округе Говард (Индиана) из-за больших разрушений объявлено чрезвычайное положение.
В городе Кокомо торнадо двигался со скоростью около 48 км/ч, здесь из-за стихии травмы получили 10 человек. В населенном пункте перекрыли все дороги, разрешено было проезжать только аварийным бригадам.
В штате Огайо торнадо были замечены во второй половине дня в среду. Ветер нанес серьезные повреждения местным зданиям, а также разрушил несколько трейлеров.
WATCH: Video shows an entire Starbucks building collapse and flatten as a tornado moves through Kokomo, Indiana.https://t.co/vFYvxqWZR1— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) August 24, 2016
Напомним, 20 августа несколько торнадо пронеслись в штате Мичиган (США), вызвав сильные разрушения.
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