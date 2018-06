Несколько разрушительных торнадо прошли в Индиане и Огайо (видео)

Об этом сообщает The Weather Channel.

В округе Говард (Индиана) из-за больших разрушений объявлено чрезвычайное положение.

В городе Кокомо торнадо двигался со скоростью около 48 км/ч, здесь из-за стихии травмы получили 10 человек. В населенном пункте перекрыли все дороги, разрешено было проезжать только аварийным бригадам.

В штате Огайо торнадо были замечены во второй половине дня в среду. Ветер нанес серьезные повреждения местным зданиям, а также разрушил несколько трейлеров.

