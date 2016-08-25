Несколько разрушительных торнадо прошли в Индиане и Огайо (видео)

11:27, 25 августа 2016
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Несколько разрушительных торнадо пронеслись 23 августа в американских штатах Индиана и Огайо.

1080plus.com
1080plus.com

Об этом сообщает The Weather Channel.

В штате Индиана за ночь пронеслись 7 торнадо (видео)

В округе Говард (Индиана) из-за больших разрушений объявлено чрезвычайное положение.

В городе Кокомо торнадо двигался со скоростью около 48 км/ч, здесь из-за стихии травмы получили 10 человек. В населенном пункте перекрыли все дороги, разрешено было проезжать только аварийным бригадам.

В штате Огайо торнадо были замечены во второй половине дня в среду. Ветер нанес серьезные повреждения местным зданиям, а также разрушил несколько трейлеров.

Напомним, 20 августа несколько торнадо пронеслись в штате Мичиган (США), вызвав сильные разрушения.

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