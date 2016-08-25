Сегодня, 25 августа, в Украине местами местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"25 августа ночью на Левобережье (Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области), днем в восточных (Харьковская, Луганская, Донецкая) областях грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 25 августа, в Украине днем до +28°, в восточных регионах пройдут дожди.