Во время землетрясения в Италии украинцы не пострадали - МИД

09:22, 25 августа 2016
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Среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии, которое произошло 24 августа, граждан Украины нет.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщила представитель украинского Министерства иностранных дел (МИД) Ореста Старик, передает Радио "Свобода".

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"К счастью, граждан Украины среди погибших в Италии нет. Также украинцев нет среди раненых", - сказала Старик.

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия. В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче.

Сейчас известно о 247 погибших.

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