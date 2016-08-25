Число погибших в результате землетрясения в Италии увеличилось до 247

08:28, 25 августа 2016
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В результате землетрясения, которое произошло в среду, 24 августа, в центре Италии, погибли 247 человек.

италия землетрясение / REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

В Италии произошло новое землетрясение

В Департаменте гражданской защиты Рима заявили, что 190 человек погибли в провинции Риети, 57 - в Асколи-Пичено.

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче. 

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