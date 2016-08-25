В Киеве сегодня до +23°, осадков не ожидается

08:30, 25 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 25 августа в столице воздух прогреется до +23°, осадков не ожидается. 

kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +21°. Ветер северный, до 6.9 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:02, а зайдет в 19:56.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 августа, в Украине днем до +28°, в восточных регионах пройдут дожди

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