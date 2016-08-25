В Киеве сегодня до +23°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, 25 августа в столице воздух прогреется до +23°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +21°. Ветер северный, до 6.9 м/с.

Читайте также Ливень в Луцке: затопленные улицы, пробки и поваленные деревья (фото)

Сегодня солнце в столице взошло в 06:02, а зайдет в 19:56.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 августа, в Украине днем до +28°, в восточных регионах пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.