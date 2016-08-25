На востоке Украины сегодня ожидаются дожди, на юге температура поднимется до +28°(карта)

08:06, 25 августа 2016
2204
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 августа, в Украине днем до +28°, в восточных регионах пройдут дожди. 

panoramio.com, Lyubov Frolova HD
В большинстве областей сегодня без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня без осадков, днем +23°. Ветер северный, до 7.4 м/с.

Ливень в Луцке: затопленные улицы, пробки и поваленные деревья (фото)

Во Львове 25 августа переменная облачность, температура воздуха днем +24°. Ветер северный и северо-восточный, слабый. 

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +24°. Ветер северный, до 4.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг малооблачно. Температура +24°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +28°, ветер северный и северо-западный, до 7.9 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +28° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +24°, ветер северный и северо-восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +26°. Ветер северный и северо-западный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, возможна гроза, температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Краматорске в четверг дожди, днем +23°. Ветер переменный, слабый.

В результате землетрясения в Италии погибли не менее 159 человек

В Северодонецке сегодня пройдет дождь, температура днем +23°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото) В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей