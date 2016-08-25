На востоке Украины сегодня ожидаются дожди, на юге температура поднимется до +28°(карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 августа, в Украине днем до +28°, в восточных регионах пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +23°. Ветер северный, до 7.4 м/с.
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Во Львове 25 августа переменная облачность, температура воздуха днем +24°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +24°. Ветер северный, до 4.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг малооблачно. Температура +24°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +28°, ветер северный и северо-западный, до 7.9 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +24°, ветер северный и северо-восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +26°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, возможна гроза, температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
В Краматорске в четверг дожди, днем +23°. Ветер переменный, слабый.
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В Северодонецке сегодня пройдет дождь, температура днем +23°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°