На востоке Украины сегодня ожидаются дожди, на юге температура поднимется до +28°(карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 августа, в Украине днем до +28°, в восточных регионах пройдут дожди.

В большинстве областей сегодня без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня без осадков, днем +23°. Ветер северный, до 7.4 м/с.

Читайте также Ливень в Луцке: затопленные улицы, пробки и поваленные деревья (фото)

Во Львове 25 августа переменная облачность, температура воздуха днем +24°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +24°. Ветер северный, до 4.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг малооблачно. Температура +24°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +28°, ветер северный и северо-западный, до 7.9 м/с.

В Украине сегодня до +28° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +24°, ветер северный и северо-восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +26°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, возможна гроза, температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Краматорске в четверг дожди, днем +23°. Ветер переменный, слабый.

Читайте также В результате землетрясения в Италии погибли не менее 159 человек

В Северодонецке сегодня пройдет дождь, температура днем +23°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.