В Италии произошло новое землетрясение

08:17, 25 августа 2016
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В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

италия землетрясение / REUTERS
REUTERS

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в ста километрах к северо-востоку от Рима. Очаг залегал на глубине двух километров, говорится в сообщении.

В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла

О возможных последствиях этого землетрясения информация пока не поступала.

Напомним, число погибших в результате землетрясения в центральной части Италии 24 августа возросло до 159 человек.

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