В Италии произошло новое землетрясение

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

REUTERS

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в ста километрах к северо-востоку от Рима. Очаг залегал на глубине двух километров, говорится в сообщении.

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О возможных последствиях этого землетрясения информация пока не поступала.

Напомним, число погибших в результате землетрясения в центральной части Италии 24 августа возросло до 159 человек.