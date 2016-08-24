Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в центральной Италии, есть жертвы (фотогалерея)
Подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центре Италии.
Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла
Толчки произошли в 47 милях на юго-восток от Перуджи и ощущались в Риме. Эпицентр находился на глубине 6,2 мили, передает Reuters.
Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.
Пресс-секретарь премьер-министра страны Маттео Ренци отметил, что правительство после землетрясения находится на связи с агентством по защите гражданского населения, передает Reuters.
Официальный представитель пожарного департамента Италии заявил, что ведомство получило данные о повреждениях зданий. Другие детали он не привел.
Мэр итальянского Аматриче заявил о разрушении землетрясением "половины города"
Отмечается, что в результате землетрясения нанесен серьезный ущерб городу Аматриче, под обломками домов находятся люди.
По последней информации местных СМИ, подтверждена гибель двух человек, отмечает Reuters.
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