Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в центральной Италии, есть жертвы (фотогалерея)

06:23, 24 августа 2016
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Подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центре Италии.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла

Толчки произошли в 47 милях на юго-восток от Перуджи и ощущались в Риме. Эпицентр находился на глубине 6,2 мили, передает Reuters.

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

Пресс-секретарь премьер-министра страны Маттео Ренци отметил, что правительство после землетрясения находится на связи с агентством по защите гражданского населения, передает Reuters.

Официальный представитель пожарного департамента Италии заявил, что ведомство получило данные о повреждениях зданий. Другие детали он не привел.

Мэр итальянского Аматриче заявил о разрушении землетрясением "половины города"

Отмечается, что в результате землетрясения нанесен серьезный ущерб городу Аматриче, под обломками домов находятся люди.

По последней информации местных СМИ, подтверждена гибель двух человек, отмечает Reuters.

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