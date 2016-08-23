Пикники под угрозой: на День Независимости синоптики обещают киевлянам дожди и прохладу

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 августа, в столице синоптики обещают дождь, температура воздуха днем +21°.

В Киеве завтра до +21° / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +20°.

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Ветер северный и северо-западный, до 5.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:00, а зайдет в 19:58.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Украине столбик термометра поднимется до +37°, практически без осадков.