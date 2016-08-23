Завтра в большинстве областей Украины осадков не ожидается, на востоке температура до +35° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 24 августа в Украине столбик термометра поднимется до +35°,местами пройдут дожди.
В Киеве завтра дождь, ночью +15°, днем +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5.9 м/с.
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Во Львове 24 августа малооблачно, ночью +13°, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +13°, днем +24°. Ветер северный и северо-западный, до 4.4 м/с.
В Виннице в среду ожидается небольшая облачность. Температура ночью +14°, днем +24°. Ветер северный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +17°, днем +30°, ветер северный, свежий.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +17°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, вечером возможна гроза, температура ночью +25°, днем +31°. Ветер переменный, до 6.8 м/с.
В Краматорске в среду облачно с прояснениями, вечером возможна гроза, температура ночью +21°, днем +33°, ветер переменный, слабый.
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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер переменный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°