Завтра в большинстве областей Украины осадков не ожидается, на востоке температура до +35° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 24 августа в Украине столбик термометра поднимется до +35°,местами пройдут дожди.

Завтра в Украине практически без осадков / УНИАН

В Киеве завтра дождь, ночью +15°, днем +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5.9 м/с.

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Во Львове 24 августа малооблачно, ночью +13°, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +13°, днем +24°. Ветер северный и северо-западный, до 4.4 м/с.

В Виннице в среду ожидается небольшая облачность. Температура ночью +14°, днем +24°. Ветер северный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +17°, днем +30°, ветер северный, свежий.

В Украине завтра до +35° / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +17°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +18°, днем +31°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, вечером возможна гроза, температура ночью +25°, днем +31°. Ветер переменный, до 6.8 м/с.

В Краматорске в среду облачно с прояснениями, вечером возможна гроза, температура ночью +21°, днем +33°, ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер переменный, слабый.

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