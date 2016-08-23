Завтра, 24 августа, в Украине местами ожидаются грозы, град и шквалы до 15-20 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение / volynnews.com

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"24 августа в Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются грозы, днем местами град и шквалы до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца дня 23 августа и ночью 24 августа по Киевской области ожидается гроза.

Напомним, 22 августа в Луцке прошел сильный ливень. По многим улицам города было затруднено движение автотранспорта, образовались большие пробки.