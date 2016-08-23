В Украине объявили штормовое предупреждение

16:11, 23 августа 2016
1341
0

Завтра, 24 августа, в Украине местами ожидаются грозы, град и шквалы до 15-20 м/с.

volynnews.com
В Украине объявили штормовое предупреждение / volynnews.com

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных маршрутах Украины сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди

"24 августа в Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются грозы, днем местами град и шквалы до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца дня 23 августа и ночью 24 августа по Киевской области ожидается гроза.

Напомним, 22 августа в Луцке прошел сильный ливень. По многим улицам города было затруднено движение автотранспорта, образовались большие пробки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Ямполе пронесся мощный смерч (видео) В Ямполе пронесся мощный смерч (видео)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей