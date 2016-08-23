Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
На протяжении 23-26 августа во многих областях Украины будет преобладать пожарная опасность 5 класса.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"По прогнозам Укргидрометцентра, на протяжении 23-26 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
ГСЧС призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах: не выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, не разбрасывать окурки и спички на сухую травяную подстилку.
Как сообщал УНИАН, 23 и 24 августа на дорогах Украины температура поднимется до +36°, местами пройдут дожди.
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