Ливень в Луцке: затопленные улицы, пробки и поваленные деревья (фото)

Вчера, 22 августа, в Луцке прошел сильный ливень. По многим улицам города был затруднен проезд автотранспорта, образовались большие пробки.

В понедельник в Луцке прошел сильный ливень / Волынские новости

Об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

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Дождь начался примерно в 16:00. Ливень привел к многочисленным пробкам, повалились билборды, деревья и ограждения.

На улице Карпенко-Карого было затруднено движение. Отрезок дороги рядом с перекрестком Дубновская - Карпенко-Карого затопило водой, от последствий стихии пострадал грузовой автомобиль.

Кроме того, по всему городу сорваны крепления люков.

Также ветер повредил рекламные щиты и заборы у домов.

В Луцке прошел сильный ливень / Волынские новости

На дорогах города образовались длинные пробки / Волынские новости

Напомним, вечером 16 августа на Кривой Рог обрушился ливень, который сопровождался сильным ветром.