Ливень в Луцке: затопленные улицы, пробки и поваленные деревья (фото)

14:26, 23 августа 2016
2294
0

Вчера, 22 августа, в Луцке прошел сильный ливень. По многим улицам города был затруднен проезд автотранспорта, образовались большие пробки.

Волинські новини
В понедельник в Луцке прошел сильный ливень / Волынские новости

Об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

По Украине на 23 августа объявили штормовое предупреждение

Дождь начался примерно в 16:00. Ливень привел к многочисленным пробкам, повалились билборды, деревья и ограждения.

На улице Карпенко-Карого было затруднено движение. Отрезок дороги рядом с перекрестком Дубновская - Карпенко-Карого затопило водой, от последствий стихии пострадал грузовой автомобиль.

Кроме того, по всему городу сорваны крепления люков.

Также ветер повредил рекламные щиты и заборы у домов.

Волинські новини
В Луцке прошел сильный ливень / Волынские новости
Волинські новини
На дорогах города образовались длинные пробки / Волынские новости

Напомним, вечером 16 августа на Кривой Рог обрушился ливень, который сопровождался сильным ветром.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей