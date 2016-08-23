На популярных маршрутах Украины сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди

Сегодня и завтра на дорогах Украины температура поднимется до +36°, местами пройдут дожди.

На популярных маршрутах Украины сохраняется жаркая погода / georgiysidun.blogspot.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков. Температура +29°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +30°, ожидаются дожди.

На трассе Киев - Ужгород во вторник местами ожидаются осадки, температура в дороге +18° … +31°. В среду небольшая облачность, температура до +25°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +36°, в Киевской области пройдет дождь. Завтра на данном маршруте ожидаются осадки, температура до +33°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +32°. 24 августа на этом маршруте пройдут дожди, местами с грозами, температура +22°… +31°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются дожди с грозами +26° … +31°. По данному направлению в среду будет малооблачно, температура до +27°.

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