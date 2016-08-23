На популярных маршрутах Украины сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди
Сегодня и завтра на дорогах Украины температура поднимется до +36°, местами пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков. Температура +29°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +30°, ожидаются дожди.
На трассе Киев - Ужгород во вторник местами ожидаются осадки, температура в дороге +18° … +31°. В среду небольшая облачность, температура до +25°.
В центральных и северных областях Украины сегодня пройдут дожди, на юге температура поднимется до +37° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +36°, в Киевской области пройдет дождь. Завтра на данном маршруте ожидаются осадки, температура до +33°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +32°. 24 августа на этом маршруте пройдут дожди, местами с грозами, температура +22°… +31°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются дожди с грозами +26° … +31°. По данному направлению в среду будет малооблачно, температура до +27°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°