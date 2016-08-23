Количество жертв наводнений в Индии увеличилось до 40

11:35, 23 августа 2016
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Не менее 40 человек погибли из-за наводнений в центре и на востоке Индии.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Hindustan Times.

Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13

Не менее 17 человек погибли в штате Мадхья-Прадеш, 14 - в Бихаре и 9 в штате Уттар-Прадеш от наводнений, ударов током или обрушения домов. На данный момент около 10 тыс. человек покинули свои дома и проживают в убежищах.

Во многих регионах из-за затопления железнодорожных путей приостановлено движение поездов.

Как сообщал УНИАН, в индийском штате Бихар эвакуировали не менее 15 тыс. человек. Там людям пришлось спасаться, забираясь на крыши своих затопленных домов.

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