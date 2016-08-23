На севере Китая от засухи пострадали 1,3 млн людей

10:35, 23 августа 2016
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В китайском автономном округе Внутренняя Монголия от сильной засухи пострадали 1,3 млн людей.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает агентство Xinhua.

На Китай обрушился новый тайфун

В связи с засухой в регионе запустили механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия 4-й степени.

Этим летом Внутренняя Монголия пострадала от непрерывной жары с аномально высокими температурами. В округе выпало очень мало осадков.

Кроме того, засуха уничтожила посевы и пастбища, экономический ущерб оценивается примерно в 1,25 млрд долларов.

Напомним, тысячи людей на юге Гватемалы в течение нескольких лет страдают от длительной засухи

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