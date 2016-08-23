Из-за тайфуна "Миндуль" в Японии пострадали почти 30 человек

Из-за тайфуна "Миндуль", который обрушился на Токио 22 августа, погиб один человек, еще 29 получили травмы.

Тайфун "Миндуль" обрушился на Токио / japantimes.co.jp

Об этом сообщает BBC.

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Шторм обрушился в 80 км от Токио около 12:30 по местному времени (06:30 по Киеву). Местные власти предупреждают людей о возможности оползней, наводнений и цунами.

Ожидается, что по Японии ударят еще два тайфуна. Однако они уже утратили мощь и не должны вызвать больших проблем.

Как сообщал УНИАН из-за тайфуна "Миндуль" в Японии аэропорты отменили более 400 авиарейсов.