Из-за тайфуна "Миндуль" в Японии пострадали почти 30 человек

09:41, 23 августа 2016
1033
0

Из-за тайфуна "Миндуль", который обрушился на Токио 22 августа, погиб один человек, еще 29 получили травмы.

japantimes.co.jp
Тайфун "Миндуль" обрушился на Токио / japantimes.co.jp

Об этом сообщает BBC.

Во Вьетнаме из-за тропического шторма погибли уже 3 человека

Шторм обрушился в 80 км от Токио около 12:30 по местному времени (06:30 по Киеву). Местные власти предупреждают людей о возможности оползней, наводнений и цунами.

Ожидается, что по Японии ударят еще два тайфуна. Однако они уже утратили мощь и не должны вызвать больших проблем.

Как сообщал УНИАН из-за тайфуна "Миндуль"  в Японии аэропорты отменили более 400 авиарейсов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей