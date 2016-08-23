В Киеве сегодня ожидается дождь, днем до +27°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 августа, в столице воздух прогреется до +27°, пройдет ливень.

В Киеве сегодня пройдет дождь / ua-travels.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 20:00.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Украине днем до +37°, в некоторых регионах пройдут дожди.

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