В центральных и северных областях Украины сегодня пройдут дожди, на юге температура поднимется до +37° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Украине днем до +37°, в некоторых регионах пройдут дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / ukraina.ucoz.com

В столице сегодня пройдет дождь, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

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Во Львове 23 августа переменная облачность, температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 5.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник дождь с грозой. Температура +29°. Ветер северный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +32°, северный и северо-западный, до 7.0 м/с.

В Украине сегодня до +37° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +32°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +34°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +37°. Ветер восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.5 м/с.

В Краматорске во вторник ясно, днем +34°. Ветер восточный, умеренный.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +34°. Ветер восточный, до 6.9 м/с.

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