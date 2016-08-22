Завтра в Киеве до +31°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в столице осадков не ожидается, температура воздуха днем +31°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

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Ветер северный, до 3.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 20:00.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Украине столбик термометра поднимется до +37°, практически без осадков.