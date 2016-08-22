Завтра в Киеве до +31°, осадков не ожидается

19:00, 22 августа 2016
2286
0

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в столице осадков не ожидается, температура воздуха днем +31°.

tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

По Украине на 23 августа объявили штормовое предупреждение

Ветер северный, до 3.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 20:00.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Украине столбик термометра поднимется до +37°, практически без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей