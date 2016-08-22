В большинстве регионов Украины завтра без осадков, на юге температура поднимется до +37° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Украине столбик термометра поднимется до +37°, практически без осадков.

В большинстве областей завтра без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В Киеве завтра без осадков, ночью +18°, днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.

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Во Львове 23 августа пасмурно, ночью +11°, днем +21°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +13°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

В Виннице во вторник ожидается дождь с грозой. Температура ночью +17°, днем +28°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +20°, днем +35°, ветер переменный, умеренный.

В стране завтра до +37° / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +17°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +20°, днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.7 м/с.

В Симферополе гроза. Температура ночью +20°, днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +27°, днем +35°. Ветер переменный, до 8.4 м/с.

В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +25°, днем +35°, ветер восточный, слабый.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +25°, днем +36°. Ветер восточный, слабый.

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