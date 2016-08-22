В большинстве регионов Украины завтра без осадков, на юге температура поднимется до +37° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Украине столбик термометра поднимется до +37°, практически без осадков.
В Киеве завтра без осадков, ночью +18°, днем +31°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.
Погода на неделю: в Украине до +37°, практически без осадков
Во Львове 23 августа пасмурно, ночью +11°, днем +21°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +13°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
В Виннице во вторник ожидается дождь с грозой. Температура ночью +17°, днем +28°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +20°, днем +35°, ветер переменный, умеренный.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +17°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +20°, днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.7 м/с.
В Симферополе гроза. Температура ночью +20°, днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +27°, днем +35°. Ветер переменный, до 8.4 м/с.
В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +25°, днем +35°, ветер восточный, слабый.
По Украине на 23 августа объявили штормовое предупреждение
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +25°, днем +36°. Ветер восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°