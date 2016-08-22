По Украине на 23 августа объявили штормовое предупреждение
Во вторник, 23 августа, во многих областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, грозы и град.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Погода на неделю: в Украине до +37°, практически без осадков
"По прогнозам Укргидрометцентра, 23 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с; на Правобережье (Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях), в Крыму, ночью и на Черниговщине и Сумщине местами грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, 22-23 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м.
Напомним, в понедельник и во вторник на дорогах Украины температура поднимется до +37°, местами пройдут дожди.
Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°