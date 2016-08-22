Во вторник, 23 августа, во многих областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, грозы и град.

По Украине на 23 августа объявили штормовое предупреждение / volynnews.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 23 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с; на Правобережье (Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях), в Крыму, ночью и на Черниговщине и Сумщине местами грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, 22-23 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м.

Напомним, в понедельник и во вторник на дорогах Украины температура поднимется до +37°, местами пройдут дожди.