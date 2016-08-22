В штате Мичиган прошла серия разрушительных торнадо (фото)
Несколько торнадо пронеслись в штате Мичиган (США), вызвав сильные разрушения.
Об этом сообщает wwmt.com.
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В субботу, 20 августа, торнадо, которых было не меньше пяти, вырвали с корнем деревья, повредили машины и сорвали крыши с домов. Кроме того, сильный ветер повредил здания местных ферм.
Информации о пострадавших или травмированных не поступало.
Serious damage as we continue down 118th in Clyde Twp #wmiwx pic.twitter.com/NSWJOIvl8d— ChristineVanTimmeren (@C_VanTimmeren) August 20, 2016
Напомним, в канадской провинции Манитоба 8 августа пронеслись три торнадо. Больше всего пострадал населенный пункт Вейвейсикаппо, где проживает коренное население.
Стихия повредила семь жилых домов, в результате чего 50 человек остались без крова.
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