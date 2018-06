В штате Мичиган прошла серия разрушительных торнадо (фото)

Об этом сообщает wwmt.com.

В субботу, 20 августа, торнадо, которых было не меньше пяти, вырвали с корнем деревья, повредили машины и сорвали крыши с домов. Кроме того, сильный ветер повредил здания местных ферм.

Информации о пострадавших или травмированных не поступало.

Serious damage as we continue down 118th in Clyde Twp #wmiwx pic.twitter.com/NSWJOIvl8d