В штате Мичиган прошла серия разрушительных торнадо (фото)

14:35, 22 августа 2016
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Несколько торнадо пронеслись в штате Мичиган (США), вызвав сильные разрушения.

twitter.com @CodyCombsNEWS
В штате Мичиган прошла серия торнадо / twitter.com @CodyCombsNEWS

Об этом сообщает wwmt.com.

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В субботу, 20 августа, торнадо, которых было не меньше пяти, вырвали с корнем деревья, повредили машины и сорвали крыши с домов. Кроме того, сильный ветер повредил здания местных ферм.

Информации о пострадавших или травмированных не поступало.

Напомним, в канадской провинции Манитоба 8 августа пронеслись три торнадо. Больше всего пострадал населенный пункт Вейвейсикаппо, где проживает коренное население.

Стихия повредила семь жилых домов, в результате чего 50 человек остались без крова.

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