Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди
В понедельник и во вторник на дорогах Украины температура поднимется до +37°, местами пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков. Температура +30°… +36°. Завтра на этом маршруте температура до +35°, в Киевской и Кировоградской области ожидаются дожди.
Погода на неделю: в Украине до +37°, практически без осадков
На трассе Киев - Ужгород в понедельник ожидаются осадки, температура в дороге +19° … +30°. Во вторник небольшая облачность, температура до +31°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +37°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +35°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +32°. 23 августа на этом маршруте без осадков, температура +31°… +33°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность +29° … +32°, в Черновицкой области пройдет дождь с грозой. По данному направлению во вторник ожидаются грозы, температура до +31°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°