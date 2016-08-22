Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

13:00, 22 августа 2016
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В понедельник и во вторник на дорогах Украины температура поднимется до +37°, местами пройдут дожди. 

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины до +37° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков. Температура +30°… +36°. Завтра на этом маршруте температура до +35°, в Киевской и Кировоградской области ожидаются дожди.

Погода на неделю: в Украине до +37°, практически без осадков

На трассе Киев - Ужгород в понедельник ожидаются осадки, температура в дороге +19° … +30°. Во вторник небольшая облачность, температура до +31°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +37°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +35°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +32°. 23 августа на этом маршруте без осадков, температура +31°… +33°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность +29° … +32°, в Черновицкой области пройдет дождь с грозой. По данному направлению во вторник ожидаются грозы, температура до +31°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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