В Японии из-за тайфуна отменили более 400 авиарейсов

12:20, 22 августа 2016
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На Токио обрушился тайфун, в результате чего аэропорты отменили более 400 авиарейсов. Местные власти предупреждают жителей о возможных оползнях и наводнениях. 

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Guardian.

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Тайфун Mindulle обрушился примерно в 80 км от Токио. Сообщений о жертвах или значительных повреждениях не поступало.

Шторм вынудил авиакомпании страны отменить в общей сложности 425 рейсов, в основном из Международного аэропорта Токио.

Также в столице Японии временно отложили несколько железнодорожных рейсов, однако большинство поездов функционируют в обычном режиме.

Напомним, тропический шторм "Дяньму" обрушил сильные дожди на северные провинции Вьетнама.

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