В Индии не менее 17 человек погибли в результате наводнения

11:23, 22 августа 2016
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Из-за наводнений, вызванных продолжительными ливнями, в индийском штате Мадхья-Прадеш погибли по меньшей мере 17 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает BBC.

В этом году в Индии из берегов вышли несколько крупных рек, что, по прогнозам, приведет к затоплению многих регионов страны.

Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13

В штате Бихар эвакуировали не менее 15 тыс. человек. Там людям пришлось спасаться, забираясь на крыши своих затопленных домов.

"Мы столкнулись с множеством проблем, все затоплено. Здесь нет налаженных поставок еды и питьевой воды, нет лодок. Мы не знаем, что делать", - сказал агентству Reuters один из местных жителей.

Напомним, сразу три тропических шторма, получившие в текущем сезоне порядковые номера 9, 10 и 11, подошли к Японии, неся с собой штормовой ветер и ливневые дожди.

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