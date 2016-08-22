В Индии не менее 17 человек погибли в результате наводнения
Из-за наводнений, вызванных продолжительными ливнями, в индийском штате Мадхья-Прадеш погибли по меньшей мере 17 человек.
Об этом сообщает BBC.
В этом году в Индии из берегов вышли несколько крупных рек, что, по прогнозам, приведет к затоплению многих регионов страны.
Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13
В штате Бихар эвакуировали не менее 15 тыс. человек. Там людям пришлось спасаться, забираясь на крыши своих затопленных домов.
"Мы столкнулись с множеством проблем, все затоплено. Здесь нет налаженных поставок еды и питьевой воды, нет лодок. Мы не знаем, что делать", - сказал агентству Reuters один из местных жителей.
Напомним, сразу три тропических шторма, получившие в текущем сезоне порядковые номера 9, 10 и 11, подошли к Японии, неся с собой штормовой ветер и ливневые дожди.
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