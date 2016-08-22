Погода на неделю: в Украине до +37°, практически без осадков
На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура поднимется до +37°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +37°.
Во вторник, 23 августа, в стране ожидается малооблачная погода, в Житомирской, Винницкой областях и в Крыму пройдут дожди. Температура днем +23°...+36°.
В Украине сегодня жара до +37°, на западе пройдут дожди (карта)
В среду, 24 августа, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +13°...+20°, днем до +34°.
В четверг на востоке и в Крыму ожидаются дожди, ночью +10°...+18°, днем до +29°.
В пятницу в Украине без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +26°...+30°.
В субботу практически по всей стране солнечно. Температура ночью +14°...+18°, днем до +31°.
В воскресенье в стране осадков не ожидается, температура ночью +15°...+18°, днем до +33°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°