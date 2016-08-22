Погода на неделю: в Украине до +37°, практически без осадков

На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура поднимется до +37°.

На этой неделе в Украине жара до +37° / igormelika.com.ua

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +37°.

Во вторник, 23 августа, в стране ожидается малооблачная погода, в Житомирской, Винницкой областях и в Крыму пройдут дожди. Температура днем +23°...+36°.

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В среду, 24 августа, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +13°...+20°, днем до +34°.

В четверг на востоке и в Крыму ожидаются дожди, ночью +10°...+18°, днем до +29°.

В пятницу в Украине без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +26°...+30°.

В субботу практически по всей стране солнечно. Температура ночью +14°...+18°, днем до +31°.

В воскресенье в стране осадков не ожидается, температура ночью +15°...+18°, днем до +33°.

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