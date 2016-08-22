В Украине объявили штормовое предупреждение

09:28, 22 августа 2016
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Сегодня, 22 августа, во многих областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)

"22 августа в западных областях (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, Волынская области), в южной части (Одесская, Николаевская, Херсонская области) грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем в западных областях местами сильные ливни и шквалы 24 м/с. Такие же погодные условия будут наблюдаться и днем в Житомирской и Винницкой областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, 22-23 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м. 22 августа при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, 22 августа в Украине днем до +37°, в некоторых регионах пройдут дожди.

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