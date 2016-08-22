В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 22 августа, во многих областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)
"22 августа в западных областях (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, Волынская области), в южной части (Одесская, Николаевская, Херсонская области) грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем в западных областях местами сильные ливни и шквалы 24 м/с. Такие же погодные условия будут наблюдаться и днем в Житомирской и Винницкой областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, 22-23 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м. 22 августа при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, 22 августа в Украине днем до +37°, в некоторых регионах пройдут дожди.
Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°