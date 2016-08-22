В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +30°

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в столице воздух прогреется до +30°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

Читайте также Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)

Сегодня солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 20:02.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине днем до +37°, в некоторых регионах пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.