В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +30°

08:30, 22 августа 2016
2356
0

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в столице воздух прогреется до +30°, осадков не ожидается. 

kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)

Сегодня солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 20:02.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине днем до +37°, в некоторых регионах пройдут дожди

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото) В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей